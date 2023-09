Prêts ? Partez, traduisez ! Atelier de traduction de l’anglais à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Prêts ? Partez, traduisez ! Atelier de traduction de l’anglais à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 24 novembre 2023, Paris. Le vendredi 24 novembre 2023

de 17h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit Réservations sur place, par téléphone ou en

ligne sur billetweb Venez vous initier à la traduction de l’anglais avec Marie Hermet, traductrice reconnue et spécialiste de la littérature irlandaise ! En partenariat avec le Centre Culturel Irlandais (CCI). Comment

traduire ? Devenez

traducteur le temps d’un atelier ! Rythme, choix des mots, ton, syntaxe…

tous ces éléments comptent et forment cet ensemble que l’on appelle la

« voix ». Cet

atelier de traduction de l’anglais vers le français sera conduit par Marie

Hermet traductrice professionnelle et spécialiste de la culture irlandaise

vendredi 24 novembre à 17h à la bibliothèque Benoîte Groult dans le cadre de sa

résidence au Centre

Culturel Irlandais et avec le soutien du Conseil

Régional d’Ile-de-France. Marie

Hermet a traduit plusieurs auteurs primés, notamment Donal Ryan, Roddy Doyle

ainsi que Naomi Paul, lauréate en 2014 du prix des bibliothèques parisiennes

des Mordus du Polar pour Komiko. Sa traduction du livre de Donal Ryan Par

une mer basse et tranquille a obtenu le prix Jean-Monnet de Littérature

européenne en 2021. Elle

présentera également une conférence sur la traduction au

Centre Culturel Irlandais le mardi 7 novembre à 19h30 (réservation

conseillée) et animera d’autres ateliers de traduction à Germaine Tillion et

Marguerite Yourcenar. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/atelier-de-traduction-avec-marie-hermet

Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris latitude longitude 48.8382500078707,2.31998599242419

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/