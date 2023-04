[Animation nature] Les bricolos de la nature Mare de Saboutot, 28 juillet 2023, Prétot-Vicquemare.

Venez créer vos propres jouets nature avec des éléments récoltés à proximité: bateaux, hochets, jeux à lancer ou encore toupies, vous trouverez plein de bricolages à votre goût..

2023-07-28 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-28 16:00:00. .

Mare de Saboutot

Prétot-Vicquemare 76560 Seine-Maritime Normandie



Come and create your own nature toys with elements collected nearby: boats, rattles, throwing games or spinning tops, you will find plenty of crafts to your liking.

Ven a crear tus propios juguetes de la naturaleza con elementos recogidos en los alrededores: barcas, sonajeros, juegos de lanzar o peonzas, encontrarás muchas manualidades a tu gusto.

Stellen Sie Ihr eigenes Naturspielzeug aus in der Nähe gesammelten Materialien her: Boote, Rasseln, Wurfspiele oder Kreisel – es gibt viele Bastelangebote nach Ihrem Geschmack.

Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville