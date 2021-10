Eurre Eurre Drôme, Eurre Prêtez oreille aux sons de la nature Eurre Eurre Catégories d’évènement: Drôme

Prêtez oreille aux sons de la nature Eurre, 14 octobre 2021, Eurre. Prêtez oreille aux sons de la nature 2021-10-14 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-14 20:30:00 20:30:00 Ecosite du Val de Drôme Biovallée – Le Campus

Eurre Drôme Eurre Ecoute commentée de chants d’oiseaux par Pierre Palengat conférencier spécialisé dans le prise de son animalière à 18h et 19h15 (amphithéâtre).

Animation interactive à 18h et 19h15 en salle Drôme campus@val-de-drome.com http://www.biovallee-lecampus.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

