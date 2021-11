Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne Prêtez-nous vos oreilles Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Prêtez-nous vos oreilles Maison du livre,de l’image et du son, 22 janvier 2022, Villeurbanne. Prêtez-nous vos oreilles

Maison du livre, de l’image et du son, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Les bibliothécaires offrent leur voix et vous donnent rendez-vous aux quatre coins de la médiathèque. Les bibliothécaires offrent leur voix et vous donnent rendez-vous aux quatre coins de la médiathèque. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours Emile Zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son Adresse 247 cours Emile Zola 69100 villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne