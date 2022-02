Prêt(e)s pour un Renc’Art avec la Science ? Tabularium Forum des Sciences, 27 février 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Prêt(e)s pour un Renc’Art avec la Science ? Tabularium

Forum des Sciences, le dimanche 27 février à 14:15

**Ce dimanche 27 février après-midi,** venez au Forum départemental des Sciences pour participer à « Tabularium », un jeu créatif et collaboratif qui permet la rencontre du dessin et du jeu vidéo, où les feutres remplacent les manettes et où des tables à dessin connectées remplacent le papier… Et c’est pas moins de **8 séances de 30 minutes** qui sont proposées de **14h15 à 17h45**… pour s’adapter à tous les emplois du temps et faciliter la participation du plus grand nombre de visiteurs… Alors, on vous dit « à dimanche ! » **Infos pratiques** * Tout public, dès 8 ans * Dimanche 27 février * 8 séances de 30 minutes entre 14h15 et 17h45 * GRATUIT Réservation obligatoire au 03 59 73 96 00

sur réservation : gratuit

Ce dimanche 27 février après-midi, venez au Forum départemental des Sciences pour participer à « Tabularium », un jeu créatif et collaboratif…

Forum des Sciences 1 Place de l’Hôtel-de-Ville, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T14:15:00 2022-02-27T17:45:00