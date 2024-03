PRETENDERS LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mercredi 2 octobre 2024.

Les Pretenders reviennent en France pour deux concerts exceptionnels à Paris et Lyon en octobre 2024. Le groupe présentera son dernier album « Relentless » ainsi que ses plus grands classiques.Les Pretenders originels ne se résument désormais qu’à la seule et immense Chrissie Hynde, la petite sœur anglaise de Patti Smith et figure tutélaire du rock au féminin de ces 40 dernières années qui a inspiré tant de grandes (PJ Harvey, Anna Calvi…). Ne vous trompez pas pour autant !Le célèbre groupe anglo-américain a dévoilé son quatorzième album, ‘Relentless’, en septembre 2023 ; 12 nouveaux titres présentés comme un instantané des Pretenders en 2023, avec toujours cette même attitude et impulsivité qui définissent l’éternel esprit du groupe mené par Chrissie Hynde. Produit par David Wrench (Courtney Barnett, The XX, Frank Ocean…) et enregistré à Londres, « Relentless » est le deuxième opus co-écrit par Chrissie Hynde et le guitariste résident du groupe, James Walbourne (ayant collaboré avec Dave Gahan, Jerry Lee Lewis ou encore The Rails). On y retrouve également Kris Sonne à la batterie, Chris Hill à la contrebasse, Dave Page à la basse et Carwyn Ellis aux claviers et guitares, ainsi que le compositeur Jonny Greenwood (Radiohead, The Smile) aux arrangements de cordes. A propos de ce nouvel album The Guardian écrit le songwriting de Hynde est plus acéré que jamais, avec de nouvelles chansons qui volent la vedette à leurs classiques .

Tarif : 55.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-10-02 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69