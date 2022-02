Prêt exceptionnel au musée Angladon – « La danseuse Gabrielle » de Henri de Toulouse-Lautrec Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Prêt exceptionnel au musée Angladon – « La danseuse Gabrielle » de Henri de Toulouse-Lautrec Avignon, 17 mai 2022, Avignon. Prêt exceptionnel au musée Angladon – « La danseuse Gabrielle » de Henri de Toulouse-Lautrec Musée Angladon Musée Angladon – 5 rue Laboureur Avignon

2022-05-17 13:00:00 13:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 18:00:00 Musée Angladon Musée Angladon – 5 rue Laboureur

Avignon Vaucluse Avignon Vaucluse EUR Prêt exceptionnel consenti par le Musée Toulouse-Laurerec d’Albi, en échange de notre tableau « La repasseuse » d’Edgar Degas prêté pour l’exposition « Quand Lautrec regarde Degas ». accueil@angladon.com +33 4 90 82 29 03 https://angladon.com/ Musée Angladon Musée Angladon – 5 rue Laboureur Avignon

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Office de Tourisme Avignon Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Musée Angladon Musée Angladon - 5 rue Laboureur Ville Avignon lieuville Musée Angladon Musée Angladon - 5 rue Laboureur Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Prêt exceptionnel au musée Angladon – « La danseuse Gabrielle » de Henri de Toulouse-Lautrec Avignon 2022-05-17 was last modified: by Prêt exceptionnel au musée Angladon – « La danseuse Gabrielle » de Henri de Toulouse-Lautrec Avignon Avignon 17 mai 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse