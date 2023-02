Prêt en Bulles, 1 mars 2023, Portets Portets.

Prêt en Bulles

4 Grand’Rue Portets Gironde

2023-03-01 – 2023-03-18

Portets

Gironde

Portets

EUR Prêt en bulles, c’est LE rendez-vous dédié à la bande-dessinée des bibliothèques du réseau Convergence Garonne ! Au programme : des expositions, des ateliers avec l’auteur Jérôme d’Aviau, des jeux, des spectacles de bande-dessinée, présentation de coups de cœur BD et manga de Thomas Bardet et d’autres surprises !

Tout public à partir de 6 ans.

Rendez-vous sur le site internet de mediatheque.convergence-garonne.fr pour plus de renseignement sur le programme et pour les activités sur réservations.

