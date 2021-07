Châtellerault Baden Powell Châtellerault, Vienne Prêt de kayaks Baden Powell Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Prêt de kayaks Baden Powell, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Châtellerault. Prêt de kayaks

du lundi 12 juillet au samedi 21 août à Baden Powell

Créneau de 1h00 Créneaux : 10h00/11h00 ; 11h15/12h15 ; 14h00/15h00 ; 15h10/16h10 ; 16h20/17h20 ; 17h30/18h30 Respecter le protocole sanitaire Le port du gilet de sauvetage est obligatoire Les chaussures fermées sont obligatoires Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte Les mineurs devront donner une attestation de natation ou d’aisance pour les activités nautiques ou une décharge signée par le responsable majeur (si décharge, accompagnement obligatoire de l’adulte). Les majeurs devront signer une attestation sur l’honneur de savoir nager

Gratuit. Inscriptions obligatoires

Venez naviguer en liberté à bord de nos kayaks Baden Powell Châtellerault, Stade de Nonnes Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:30:00;2021-07-12T14:00:00 2021-07-12T18:30:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T12:30:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T18:30:00;2021-07-14T10:00:00 2021-07-14T12:30:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T12:30:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T18:30:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T12:30:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T12:30:00;2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T18:30:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:30:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T12:30:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:30:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:30:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T12:30:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T12:30:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T18:30:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T12:30:00;2021-07-27T14:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T12:30:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T12:30:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T12:30:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T18:30:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T12:30:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T12:30:00;2021-08-02T14:00:00 2021-08-02T18:30:00;2021-08-03T10:00:00 2021-08-03T12:30:00;2021-08-03T14:00:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T10:00:00 2021-08-04T12:30:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T12:30:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-06T10:00:00 2021-08-06T12:30:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-07T10:00:00 2021-08-07T12:30:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-09T10:00:00 2021-08-09T12:30:00;2021-08-09T14:00:00 2021-08-09T18:30:00;2021-08-10T10:00:00 2021-08-10T12:30:00;2021-08-10T14:00:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T10:00:00 2021-08-11T12:30:00;2021-08-11T14:00:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T12:30:00;2021-08-12T14:00:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-13T10:00:00 2021-08-13T12:30:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-14T10:00:00 2021-08-14T12:30:00;2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T12:30:00;2021-08-16T14:00:00 2021-08-16T18:30:00;2021-08-17T10:00:00 2021-08-17T12:30:00;2021-08-17T14:00:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T10:00:00 2021-08-18T12:30:00;2021-08-18T14:00:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T12:30:00;2021-08-19T14:00:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T10:00:00 2021-08-20T12:30:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Baden Powell Adresse Châtellerault, Stade de Nonnes Ville Châtellerault lieuville Baden Powell Châtellerault