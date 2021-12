Bourges L'Antidote Bourges, Cher Présumés coupable L’Antidote Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Lors de la crise des Gilets jaunes, 40.000 personnes ont été abusivement condamnées en France. L’un des problèmes majeurs, c’est le fait que des manifestants, qui n’ont pourtant commis aucune violence, soient interpellés, placés en garde à vue et parfois même poursuivis et condamnés. Lors de la crise des Gilets jaunes, 40.000 personnes ont été abusivement condamnées en France. L’Antidote 88 rue d’auron, 18000 Bourges Bourges Les Merlattes Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-14T20:00:00 2021-01-14T23:00:00

