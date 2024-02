PRESTIDIGITATEURS « LES FAISEURS DE REVES » Nogent, samedi 23 mars 2024.

Tout public

Grand spectacle, artistes de renommée internationale ! Ce spectacle est fier de rendre populaire la prestidigitation en présentant des numéros pour toutes les générations. Il est dédié à tous ceux qui souhaitent s’émerveiller et bien-sûr… ne rien comprendre. Tous les artistes sélectionnés ont été récompensés à de nombreuses reprises dans les plus prestigieux Festivals de Magie Mondiaux et se sont produits dans les émissions de télévision les plus prestigieuses Jimmy Delp, Tom Wouda, Mag Marin, Mikael Szanyiel, Jérôme Murat, Alberto Giorgi. 40 40 EUR.

Début : 2024-03-23

2 Rue de la Piscine

Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est

