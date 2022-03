Prestation du bagad de Ploemeur sur le marché Rédené Rédené Catégories d’évènement: Finistère

Rédené

Prestation du bagad de Ploemeur sur le marché Rédené, 18 mars 2022, Rédené. Prestation du bagad de Ploemeur sur le marché Rédené

2022-03-18 – 2022-03-18

Rédené Finistère Rédené Pour Célébrer la St Patrick et le mois du breton, venez voir la prestation du bagad de Ploemeur de 18h00 à 19h30.

Notre marché local sera présent en même temps à partir de 16h30.

Restauration sur place galettes et crêpes chaudes fait maison. +33 2 98 96 70 44 https://www.redene.fr/ Pour Célébrer la St Patrick et le mois du breton, venez voir la prestation du bagad de Ploemeur de 18h00 à 19h30.

Notre marché local sera présent en même temps à partir de 16h30.

Restauration sur place galettes et crêpes chaudes fait maison. Rédené

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Rédené Autres Lieu Rédené Adresse Ville Rédené lieuville Rédené Departement Finistère

Rédené Rédené Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redene/

Prestation du bagad de Ploemeur sur le marché Rédené 2022-03-18 was last modified: by Prestation du bagad de Ploemeur sur le marché Rédené Rédené 18 mars 2022 finistère Rédené

Rédené Finistère