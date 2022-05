Prestation de l’artiste uruguayen Alvaro Castagnet 2 Quai du Lénigo, 11 juin 2022, Le croisic.

Prestation de l’artiste uruguayen Alvaro Castagnet

2 Quai du Lénigo, le samedi 11 juin à 17:30

**Prestation de l’artiste uruguayen Alvaro Castagnet** Démonstration publique Alvaro Castagnet est un aquarelliste uruguayen résidant à Montevideo. Cette année, il sera au Croisic pour diriger un stage de 2 jours et pour effectuer une démonstration publique et gratuite à la Salle Jeanne d’Arc le 11 juin 2022 à 17h30. Cette démonstration sera filmée et retransmise sur grand écran dans la salle. Il émigre en Australie en 1983. Deux ans après son arrivée, il est nommé directeur artistique du «Melbourne Festival latino-américain». Il a beaucoup voyagé à travers les USA, le Mexique, l’Amérique du Sud, en Europe et en Australie, où il a approfondi sa vision et trouvé ses sujets préférés. Il est aujourd’hui un des plus grands artistes international de cette technique difficile. Ses tableaux reflètent sa perception des environnements urbains et plus généralement des extérieurs, qu’il restitue comme des instantanés des lieux et des scènes de vie, avec une maitrise des couleurs, des effets de lumière et d’ombre et une densité chromatique qui confère à ses œuvres une véritable dynamique. Au cours des 30 dernières années il a été récompensé par de nombreux prix prestigieux. L’obtention du prix «Shanghai Zhujiajiao International Watercolour Biennal» lui a offert la reconnaissance du marché chinois, pays où il voyage maintenant régulièrement. Il parcourt le monde pour enseigner son art au travers de stages, conférences et démonstrations, il fait partie de nombreux jurys lors de concours d’arts. * * * Entrée gratuite

2 Quai du Lénigo Salle Jeanne d’Arc 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T17:30:00 2022-06-11T03:30:00