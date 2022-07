Prestation de danses folkloriques La Petite-Pierre La Petite-Pierre Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin La Petite-Pierre Le Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller fera une prestation de danses déambulatoire dans la vieille ville de La Petite Pierre le dimanche 17 juillet. Départ à 14h30 devant l’Office du Tourisme, puis la prestation déambulatoire continuera dans le Staedel de La Petite Pierre avec quelques arrêts en cours de parcours. La prestation se poursuivra au camping de dossenheim à 17h. Prestation ambulatoire dans la vieille ville de La Petite Pierre +33 3 88 70 94 14 Le Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller fera une prestation de danses déambulatoire dans la vieille ville de La Petite Pierre le dimanche 17 juillet. Départ à 14h30 devant l’Office du Tourisme, puis la prestation déambulatoire continuera dans le Staedel de La Petite Pierre avec quelques arrêts en cours de parcours. La prestation se poursuivra au camping de dossenheim à 17h. La Petite-Pierre

