3 Route Forestiere d’Imsthal La Petite-Pierre Bas-Rhin

2022-08-21 14:00:00 – 2022-08-21 La Petite-Pierre

Bas-Rhin La Petite-Pierre Le groupe Foklorique Du Pays de Hanau organise une prestation de danses et musiques traditionnelle en costume à divers endroits du territoire : A 14h devant l’Auberge d’Imsthal

A 15h à divers endroits de Grauthal

A 17h au camping de Dossenheim. Ces prestations déambulatoires sont soutenues par la Communauté des Communes Hanau La Petite Pierre. La Petite-Pierre

