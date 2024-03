Prest’Arts Le Merlerault, vendredi 17 mai 2024.

Prest’Arts Le Merlerault Orne

Dans le magnifique cadre du domaine de Prestal, domaine seigneurial du XVe siècle, venez rencontrez et échangez avec différents artistes (sculpteurs, peintres, photographes) le temps d’une soirée. Le domaine et ses bâtiments seront illuminés.

Dans le magnifique cadre du domaine de Prestal, domaine seigneurial du XVe siècle, venez rencontrez et échangez avec différents artistes (sculpteurs, peintres, photographes) le temps d’une soirée. Le domaine et ses bâtiments seront illuminés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:00:00

fin : 2024-05-17

Domaine de Prestal

Le Merlerault 61240 Orne Normandie contact@domainedeprestal.fr

L’événement Prest’Arts Le Merlerault a été mis à jour le 2024-02-29 par Conseil départemental de l’Orne