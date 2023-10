La Champagne au Patrimoine mondial de l’Unesco, s’expose Pressoria Aÿ-Champagne, 4 août 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Retrouvez MA CHAMPAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL, L’EXPO à Pressoria à Aÿ-Champagne du 4 août au 25 octobre.

« Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l’Expo » est une exposition immersive qui vous permettra de découvrir et comprendre l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’Expo est divisée en 6 mobiliers, avec des vocations différentes :

– Une banque d’accueil où on explique la Valeur Universelle Exceptionnelle, les critères de l’inscription, les sites cœurs et la zone d’engagement, avec écran tactile, quizz, etc.

– Une carte en volume pour montrer comment s’est construit le territoire, bien faire percevoir les notions de paysage vertical, de relief, de terroir, de craie, tous ces éléments qui influent sur le vin et donnent sa spécificité à la Champagne.

– Un totem avec une partie qui accueille des fiches thématiques, une partie qui crée une immersion dans l’univers du Champagne par les odeurs et le toucher et une partie qui, à travers un grand feuilletoir, illustre la notion de célébration et de source d’inspiration artistique du Champagne.

– Une partie dédiée aux enfants, avec des thématiques sous forme de jeu : un jeu de magnets pour construire sa propre maison de prestige, un jeu de type « qui est-ce » où il faut deviner des lieux, des personnages, des moments, des outils.

– Un photocall qui permet aux visiteurs de poser dans un univers cabaret d’entre-deux-guerres, avec des silhouettes découpées et des accessoires.

– Finalement un casque sonore avec un concepteur sonore. Il diffuse des bruits de travaux dans la vigne, dans les caves, des extraits de films, des citations littéraires, etc. C’est un peu la bande-son de l’esprit de la Champagne..

2023-08-04 fin : 2023-10-25 . .

Pressoria Rue des Mureaux

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Visit MA CHAMPAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL, L?EXPO at Pressoria in Aÿ-Champagne from August 4 to October 25.

« Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l?Expo » is an immersive exhibition that allows you to discover and understand the inclusion of the Coteaux, Maisons et Caves de Champagne on UNESCO?s World Heritage List.

The Expo is divided into 6 sections, each with a different purpose:

– A reception desk explaining the Outstanding Universal Value, the criteria for inscription, the core sites and the commitment zone, with touch screen, quiz, etc.

– A volume map to show how the territory was built, and to highlight the notions of vertical landscape, relief, terroir, chalk – all the elements that influence the wine and give Champagne its uniqueness.

– A totem pole with a section featuring thematic information sheets, a section that immerses visitors in the world of Champagne through smell and touch, and a section that, through a large leaflet, illustrates the notion of Champagne as a celebration and source of artistic inspiration.

– A section dedicated to children, with thematic games: a magnet game to build your own prestigious house, a « who is it » game where you have to guess places, characters, moments and tools.

– A photocall that lets visitors pose in an interwar cabaret setting, with cut-out silhouettes and accessories.

– Finally, headphones with a sound designer. He plays sounds of work in the vineyards and cellars, film extracts, literary quotations and so on. It’s like a soundtrack to the spirit of Champagne.

Ver MA CHAMPAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL, L’EXPO en Pressoria en Aÿ-Champagne del 4 de agosto al 25 de octubre.

« Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l’Expo » es una exposición inmersiva que le ayudará a descubrir y comprender la inclusión de los Coteaux, Maisons et Caves de Champagne en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Expo está dividida en 6 secciones, cada una con un objetivo diferente:

– Una recepción que explica el Valor Universal Excepcional, los criterios de inscripción, los sitios principales y la zona de compromiso, con pantalla táctil, cuestionario, etc.

– Un mapa de volúmenes para mostrar cómo se construyó la región y destacar los conceptos de paisaje vertical, relieve, terroir y caliza, todos ellos elementos que influyen en el vino y confieren a Champagne su carácter distintivo.

– Un tótem con una sección de fichas temáticas, una sección que sumerge al visitante en el mundo del Champagne a través de los olores y el tacto, y una sección que ilustra, mediante un gran folleto, la noción del Champagne como celebración y fuente de inspiración artística.

– Una sección dedicada a los niños, con temas en forma de juegos: un juego de imanes para construir su propia casa de prestigio, un juego de « quién es » en el que hay que adivinar lugares, personajes, tiempos y herramientas.

– Un photocall donde los visitantes pueden posar en un ambiente de cabaret de entreguerras, con siluetas recortadas y accesorios.

– Por último, auriculares con un diseñador de sonido. Reproducen sonidos del trabajo en los viñedos y bodegas, extractos de películas, citas literarias, etcétera. Es un poco como la banda sonora del espíritu del champán.

Finden Sie MA CHAMPAGNE AU PATRIMOINE MONDIAL, L’EXPO bei Pressoria in Aÿ-Champagne vom 4. August bis zum 25. Oktober.

« Ma Champagne au Patrimoine Mondial, l’Expo » ist eine immersive Ausstellung, die Ihnen die Aufnahme der Coteaux, Maisons et Caves de Champagne in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes näher bringen soll.

Die Expo ist in 6 Möbelstücke mit unterschiedlichen Schwerpunkten unterteilt:

– Ein Empfangstisch, an dem der außergewöhnliche universelle Wert, die Kriterien für die Aufnahme in die Liste, die Kerngebiete und die Verpflichtungszone erklärt werden, mit Touchscreen, Quiz, etc.

– Eine große Karte, um zu zeigen, wie das Gebiet entstanden ist, und um die Begriffe vertikale Landschaft, Relief, Terroir, Kreide, all diese Elemente, die den Wein beeinflussen und der Champagne ihre Besonderheit verleihen, deutlich zu machen.

– Ein Totem mit einem Teil, der Themenblätter enthält, einem Teil, der durch Gerüche und Berührungen in die Welt der Champagne eintaucht, und einem Teil, der auf einem großen Blatt Papier die Vorstellung von der Feierlichkeit und der künstlerischen Inspirationsquelle der Champagne veranschaulicht.

– Ein den Kindern gewidmeter Teil mit Themen in Form von Spielen: ein Magnetspiel, um sein eigenes Prestigehaus zu bauen, ein Spiel vom Typ « Wer ist es », bei dem man Orte, Personen, Momente und Werkzeuge erraten muss.

– Ein Fotocall, bei dem die Besucher mit ausgeschnittenen Silhouetten und Accessoires in einem Kabarett-Universum der Zwischenkriegszeit posieren können.

– Schließlich ein Sound-Headset mit einem Sounddesigner. Er spielt Geräusche von Arbeiten in den Weinbergen und Kellern, Filmausschnitte, literarische Zitate usw. ab. Das ist sozusagen der Soundtrack für den Geist der Champagne.

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts