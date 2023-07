RDV de Pressoria : la sonothérapie PRESSORIA Aÿ-Champagne, 28 juillet 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Venez vous initier à la dégustation vibratoire.

Lors de son atelier Olivia vous fait voyager dans le monde de la vibration et de la sonothérapie..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 19:30:00. .

PRESSORIA Rue des Mureaux

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Come and learn about vibratory tasting.

Olivia’s workshop takes you on a journey into the world of vibration and sound therapy.

Venga a conocer la cata vibratoria.

Olivia te llevará de viaje por el mundo de la vibración y la terapia del sonido.

Lassen Sie sich in die vibrierende Verkostung einführen.

Während ihres Workshops nimmt Olivia Sie mit auf eine Reise in die Welt der Vibrationen und der Klangtherapie.

Mise à jour le 2023-06-23 par ADT de la Marne