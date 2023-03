JEMA à PRESSORIA avec le cirier de la Maison Lampyre PRESSORIA, 1 avril 2023, Aÿ-Champagne.

A l’occasion des JEMA 2023, Pressoria reçoit pour la seconde année consécutive: Grégory Piaud de Glencoe: Maître Cirier de la Maison de parfums agéenne Lampyre.

Une mise en scène complète présentant l’art de la Maison Lampyre sera présente.

Les visiteurs charmés pourront repartir avec leur produit phare car la boutique de Pressoria est depuis toujour l’un des points de vente des produits Lampyre.

Lampyre s’inspire de l’art nouveau, courant artistique magnifique et intemporel qui m’est cher, et très lié à Reims par certaines des créations du maître en la matière : Alfonse Mucha.

Vous pourrez échanger sur tous les aspects de son art et bien plus encore!

PRESSORIA 11 boulevard Pierre Cheval 51160 Aÿ champagne Aÿ-Champagne 51150 Ay Marne Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

