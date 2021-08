Barenton Barenton Barenton, Manche Pressons ! Pressons ! Barenton Barenton Catégories d’évènement: Barenton

Barenton Manche Barenton Deux heures d’ateliers au cours desquelles vous allez ramasser pommes et poires avant de les broyer pour enfin les presser afin d’obtenir un délicieux jus que vous pourrez ramener chez vous. Deux heures d’ateliers au cours desquelles vous allez ramasser pommes et poires avant de les broyer pour enfin les presser afin d’obtenir un délicieux jus que vous pourrez ramener chez vous. +33 2 33 59 56 22 Deux heures d’ateliers au cours desquelles vous allez ramasser pommes et poires avant de les broyer pour enfin les presser afin d’obtenir un délicieux jus que vous pourrez ramener chez vous. dernière mise à jour : 2021-03-17 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE

Musée du Poiré La Logeraie