Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy 08270 Viel-Saint-Remy – Pressoir unique en France avec presse du jus de pommes à l’ancienne sans coffrage et avec les outils du moyen âge- Visite en français, allemand et anglais- Buvette et restauration sur place- Brocante- Exposition dans l’église et la cave du pressoir pressoirmargy@gmail.com +33 6 03 48 18 05 Rue principale, hameau de Margy Viel-Saint-Remy

