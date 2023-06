Visite et démonstration du pressoir de Cessey Pressoir de Cessey Vitteaux Vitteaux Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Vitteaux Visite et démonstration du pressoir de Cessey Pressoir de Cessey Vitteaux, 16 septembre 2023, Vitteaux. Visite et démonstration du pressoir de Cessey 16 et 17 septembre Pressoir de Cessey Entrée libre Accédez à ce pressoir d’usage communautaire, dont l’origine se situe entre le milieu du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle.

À noter : la démonstration de mise en service par la confrérie Saint-Vincent se fera uniquement le dimanche. Pressoir de Cessey Hameau de Cessey 21350 Vitteaux Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté D 117 entre Vitteaux et Dampierre-en-Montagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

pressoir patrimoine agricole © A. Debosse

Visite et démonstration du pressoir de Cessey
Pressoir de Cessey Vitteaux
16 septembre 2023