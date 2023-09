Géo balade sur l’astroblème de Rochechouart-Chassenon Pressignac Pressignac, 1 octobre 2023, Pressignac.

Partez à la découverte des paysages où la chute d’un astéroïde de grande taille a laissé des traces il y a plus de 200 millions d’années. Aujourd’hui l’érosion a fait son œuvre. Ouvrez l’œil sur la diversité géologique des roches nées de cet évènement. Grâce aux sites naturels et au patrimoine bâti des villages traversés, l’histoire géologique longtemps restée un mystère vous sera dévoilée.

Et au gré de la balade, ajoutez un peu de botanique ; un soupçon d’entomologie à la rencontre de nos amis les insectes, des lectures de paysages, quelques instants de créations artistiques… et vous obtiendrez un portrait sensible de la diversité géologique et biologique que recèle notre réserve.

Rendez-vous place de l’Eglise à Pressignac (16) à 14h00

Environ 4,5 km

Un pot de l’amitié clôturera cet après-midi

Sur inscription – Gratuit

E-mail

reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

Téléphone

05 55 03 02 70

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00

Réserve naturelle nationale de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon