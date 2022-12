Pressée du vin de paille Arlay Arlay Arlay Catégories d’évènement: Arlay

Jura

Pressée du vin de paille Arlay, 22 janvier 2023, Arlay Arlay. Pressée du vin de paille Arlay Jura

2023-01-22 – 2023-01-22 Arlay

Jura Arlay Venez célébrer la Pressée du Vin de Paille ! Au centre du village d’Arlay :

– Messe de la Saint-Vincent à 10h

– Intronisation et 1ère Pressée

– Repas gastronomique à 12h45 à la salle des fêtes sur la place du village

– 2ème Pressée à 14h45 Toute la journée : marché de producteurs locaux, petite restauration, buvette. Organisée par l’association Brin de Culture et les vignerons d’Arlay. brindeculture39@gmail.com http://www.arlay.info/ Arlay

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arlay, Jura Autres Lieu Arlay Adresse Arlay Jura Ville Arlay Arlay lieuville Arlay Departement Jura

Arlay Arlay Arlay Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arlay-arlay/

Pressée du vin de paille Arlay 2023-01-22 was last modified: by Pressée du vin de paille Arlay Arlay 22 janvier 2023 Arlay Arlay Jura Jura

Arlay Arlay Jura