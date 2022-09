Pressage de pommes Suilly-la-Tour Suilly-la-Tour Catégories d’évènement: Nièvre

Nièvre Suilly-la-Tour EUR 0 0 Ramassez vos pommes et venez les presser ! Rendez-vous de 14h à 19h le mercredi 12 et le samedi 15, sur la place de la mairie, pour participer au nettoyage, broyage et pressage de vos pommes afin de repartir avec votre jus. N’oubliez pas d’apporter vos bouteilles. Participez également à un concours de tarte aux pommes ! Réalisez votre meilleure tarte pour samedi 15, à 16h, elle sera départagée par un jury d’experts. Inscription recommandée. lareinedesmiels@gmail.com Suilly-la-Tour

