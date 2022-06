Pressage de fruits d’automne et dégustation de jus

Pressage de fruits d’automne et dégustation de jus, 18 septembre 2022, . Pressage de fruits d’automne et dégustation de jus

2022-09-18 – 2022-09-18 Découverte du verger de la Maison de la nature, des fruits d’automne et pressage de fruits à partir d’équipements anciens des années 1950. Découverte du verger de la Maison de la nature, des fruits d’automne et pressage de fruits à partir d’équipements anciens des années 1950. dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville