Initiation Pêche Pressac

Vienne

Initiation Pêche, 17 avril 2023, Pressac
4 rue du vieux pont Pressac Vienne

2023-04-17 14:00:00 – 2023-04-17 17:00:00 Pressac

Vienne Pressac . Dans le cadre du programme « Notre printemps en Sud Vienne Poitou ! ».

Venez découvrir la pêche au coup, une technique qui permet de pêcher beaucoup de poissons très facilement à l’occasion d’une initiation animée par la Fédération de pêche de la Vienne : animation les pieds dans l’eau du Clain. (Si les conditions hydriques le permettent).

Inscrption obligatoire au 05 49 91 11 96.

A disposition, un pass pêche à 1€x pour la durée de l’animation.

Enfants à partir de 7 ans accompagnés d'un adulte.

Pressac

