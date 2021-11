Nantes Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Press start to kiss Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Press start to kiss

Médiathèque Jacques Demy, 22 janvier 2022, Nantes.

Médiathèque Jacques Demy, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00 Entre coopération cosmique pour sauver le monde et séduction de pigeons, nous vous invitons à deux sessions de jeux vidéo loufoques. Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T20:00:00

Médiathèque Jacques Demy
24 quai de la Fosse 44000 Nantes