Press Start • Sport et jeu vidéo Bibliothèque publique d’information Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Du mercredi 27 septembre 2023 au lundi 02 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

Pour célébrer ses 10 ans d’existence et en prévision des Jeux olympiques Paris 2024, le festival Press Start mettra en lumière les liens entre le sport et les jeux vidéo en accordant une place d’honneur à l’esport et aux innovations qu’il permet.

Pour cette édition, la Bpi propose une série de temps forts avec, pour la première fois, un enregistrement en direct et en public, du podcast Fin du Game qui retrace l’histoire des jeux vidéo ; mais aussi une performance de « speedrun » menée par JarmOu, streameuse partenaire du festival ; ainsi que la poursuite du rendez-vous historique « Graines de studio » avec GOBELINS Paris, autour des projets de jeux vidéos réalisés par les étudiant·e·s de l’école.

Cette année, la programmation du Forum du jeu vidéo permettra aux usager·e·s d’en apprendre plus sur le milieu esportif. Des tables rondes traitant des liens entre la pratique sportive traditionnelle et le jeu vidéo, l’inclusivité permise par l’esport, et les métiers et formations de ce milieu seront animées par nos partenaires du magazine JV Culture Jeu Vidéo. Ancien·ne·s esportif·ve·s, coachs, directeur·rice·s de formation et acteur·rice·s de la scène esport se partageront le micro pour offrir une belle diversité de points de vue sur le sujet.

Press Start 2023 sera aussi l’occasion de proposer une programmation ludique riche autour du sport et de l’esport. L’atelier 1 (niveau 2) sera transformé en salle d’arcade, proposant bornes rétro, Mario Kart et casques de réalité virtuelle afin de retrouver, en bibliothèque, toutes les sensations de la pratique sportive.

Le Salon Jeux vidéo (Niveau 1) proposera également toute une sélection de jeux de sport et esportifs qui permettront l’organisation de tournois pour les joueur·euse·s les plus compétitif·ve·s. Des animations autour de la danse, discipline elle aussi présente aux Jeux olympiques Paris 2024, seront proposées par l’association JVM Events.

Enfin, une programmation d’ateliers par Copotato, permettra aux visiteur·euse·s de s’initier à la programmation en créant un jeu vidéo multi sports.

Retrouvez toute la programmation du festival sur le site de la Bpi !

Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/cycle/press-start-jeu-video-et-sport/ contact.communication@bpi.fr

Press Start 2023 © Antoine Leisure