L’Intelligence Artificielle va-t-elle remplacer le journalisme ? PRESS CLUB, 13 juin 2023, Issy-les-Moulineaux.

» L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer le journalisme ? «

Selon Bill Gates, l’intelligence artificielle est une révolution aussi importante que celle d’Internet, l’ordinateur et le portable. Chat GPT et GPT-4 en sont la parfaite illustration avec un retentissement mondial qui touche désormais tous les métiers. Selon une étude menée par des chercheurs d’OpenAI, d’Open Research et de l’université de Pennsylvanie 80% des emplois risquent même d’être affectés par l’Intelligence Artificielle générative.

Mais alors :

Qu’en est-il du journalisme ?

L’intelligence artificielle est une menace ou une opportunité pour la profession ?

Comment transforme-t-elle nos métiers ?

Le Press Club vous propose le mardi 13 juin de 8h45 à 10h00 d’étudier ces questions lors d’une conférence.

Animé par : Patrice Romedenne – France Télévisions, plusieurs invités participeront à ce débat :

Claudia COHEN, journaliste au Figaro

Luc CHAGNON, journaliste sur BFM Business

Ari KOUTS, consultant en innovation chez VISEO

Est accessible UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION via ce lien : https://www.eventbrite.fr/e/billets-lintelligence-artificielle-va-t-elle-remplacer-le-journalisme-622997240517?aff=odcleoeventsincollection

PRESS CLUB 82 rue Henri Farman, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Bords et Val de Seine / Les Arches Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T08:45:00+02:00 – 2023-06-13T10:00:00+02:00

