Seine-Maritime Feu d’artifice du 14 juillet Presqu’île Rollet Rouen, 14 juillet 2023, Rouen. Feu d’artifice du 14 juillet Vendredi 14 juillet, 23h00 Presqu’île Rollet accès libre Conçu et imaginé par la société Celesta, ce feu d’artifice sera composé du 21 tableaux.

Afin de permettre au maximum de spectateurs de profiter du spectacle sans en rater une miette, la mise en scène a été réfléchie de telle manière à ce que les tableaux puissent être vus sans avoir besoin de dénicher un endroit idéal.

Il est recommandé d’utiliser les transports en commun pour venir assister au spectacle.

À noter qu'un bal le précède, de 17h à 21h, organisé sur le site de Rouen sur mer et en accès libre.

2023-07-14T23:00:00+02:00 – 2023-07-14T23:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

