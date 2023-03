Presqu’Ile ESPACE 44 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Presqu'Ile ESPACE 44, 9 avril 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 18:00. Tarif : 19.3 à 19.3 euros. Situé au cœur de Lyon, l'hôtel de la Presqu'île ouvre ses fenêtres sur les parcours d'un couple d'hôteliers, de leur employée étrangère et d'un jeune marginal. Un jour, trois «migrants» arrivent à l'hôtel, bouleversant les repères de chacun-e et les obligeant à prendre position face à la loi. Par le texte, l'expression corporelle et une poésie inspirée du slam, Presqu'île aborde la question des migrations, du «chez soi», et du délit de solidarité. Ce spectacle est une fiction mais tire son inspiration de faits ancrés dans l'actualité.

