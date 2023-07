FÊTE NATIONALE – PIQUE-NIQUE Presqu’île Konzett, bord de Zorn Lutzelbourg, 14 juillet 2023, Lutzelbourg.

Lutzelbourg,Moselle

À l’occasion de la fête nationale, venez nous rejoindre pour un pique-nique convivial en bord de Zorn, où chacun apporte des victuailles gourmandes à partager. Un repas en plein air à l’ombre des arbres pour goûter de nouvelles saveurs et découvrir de nouvelles personnes dans un moment de partage et de convivialité en toute simplicité. Musiciens amateurs, apportez vos instruments, la partie n’en sera que meilleure !. Tout public

Vendredi 2023-07-14 12:00:00 fin : 2023-07-14 . 0 EUR.

Presqu’île Konzett, bord de Zorn

Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est



Come and join us for a convivial picnic on the banks of the Zorn, where everyone brings their own delicacies to share. An open-air meal in the shade of the trees, where you can taste new flavours and meet new people in a simple, convivial atmosphere. If you’re an amateur musician, bring your instruments – the party will be all the better for it!

Acompáñanos en un picnic amistoso a orillas del Zorn, en el que todos traen algo sabroso para compartir. Una comida al aire libre, a la sombra de los árboles, para degustar nuevos sabores y conocer gente nueva en un ambiente sencillo y cordial. Si eres músico aficionado, trae tus instrumentos: ¡la fiesta será aún mejor!

Anlässlich des Nationalfeiertags können Sie mit uns ein gemütliches Picknick am Ufer der Zorn veranstalten, zu dem jeder etwas Leckeres mitbringt, das er mit anderen teilen möchte. Ein Essen unter freiem Himmel im Schatten der Bäume, um neue Geschmacksrichtungen zu probieren und neue Leute zu entdecken, in einem Moment des Teilens und der Geselligkeit in aller Einfachheit. Hobbymusiker, bringen Sie Ihre Instrumente mit, die Party wird umso besser!

Mise à jour le 2023-07-05 par OT PAYS DE PHALSBOURG