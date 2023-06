Éclat(s) final 2023 : Cha Cha Chabelita Presqu’île – Espace Chapiteau Caen, 26 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Cha Cha Chabelita, par la compagnie Vous revoir

Dire bonjour et dire au revoir. Donner naissance à des espaces où l’adieu n’est pas la fin, mais juste un bout du cycle, des espaces où la mort est le début de quelque chose, où tout rentre si l’on tasse bien, où l’on rit de choses drôles et de choses moins drôles, des espaces où tout le monde gagne aux Jeux Olympiques. Une, puis deux, puis trois, puis cinq femmes font du cerceau. Elles revendiquent, dans une folie poétique et crue, le pouvoir de créer et de détruire, de se quitter sans pessimisme, avec beaucoup d’espoir. Tout n’est pas perdu même si on tourne en rond. Ca parle de maintenant et ça appelle al suite. Ce n’est pas la fin, même si c’est la fin.

Tout public – 55 mn.

2023-08-26 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-26 16:55:00. .

Presqu’île – Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Cha Cha Chabelita, by the company Vous revoir

Saying hello and goodbye. Giving birth to spaces where farewell is not the end, but just one end of the cycle, spaces where death is the beginning of something, where everything fits if you pack it right, where we laugh at funny things and not-so-funny things, spaces where everyone wins at the Olympic Games. One, then two, then three, then five women hoop. In their raw, poetic madness, they claim the power to create and destroy, to leave each other without pessimism, with great hope. All is not lost, even if we’re going round in circles. It’s about now, and it calls for more. It’s not the end, even if it is the end.

All audiences – 55 mn

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Cha Cha Chabelita, de la compañía Vous revoir

Decir hola y decir adiós. Dar a luz espacios donde el adiós no es el final, sino sólo un final de ciclo, espacios donde la muerte es el principio de algo, donde todo cabe si lo empaquetas bien, donde nos reímos de cosas divertidas y de cosas no tan divertidas, espacios donde todos ganan en los Juegos Olímpicos. Una, luego dos, luego tres, luego cinco mujeres en el aro. En una locura poética y cruda, reivindican el poder de crear y destruir, de dejarse llevar sin pesimismo, con gran esperanza. No todo está perdido, aunque estemos dando vueltas en círculo. Se trata del ahora, y pide más. No es el final, aunque sea el final.

Todos los públicos – 55 min

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Cha Cha Chabelita, von der Kompanie Vous revoir

Guten Tag sagen und Abschied nehmen. Räume entstehen lassen, in denen der Abschied nicht das Ende ist, sondern nur ein Ende des Zyklus, Räume, in denen der Tod der Anfang von etwas ist, in denen alles passt, wenn man es richtig zusammenstaucht, in denen man über lustige und weniger lustige Dinge lacht, Räume, in denen jeder bei den Olympischen Spielen gewinnt. Erst eine, dann zwei, dann drei, dann fünf Frauen reiten durch einen Reifen. Sie beanspruchen in einem poetischen und rohen Wahnsinn die Macht, zu erschaffen und zu zerstören, sich ohne Pessimismus und mit viel Hoffnung zu verabschieden. Es ist nicht alles verloren, auch wenn wir uns im Kreis drehen. Es spricht vom Jetzt und ruft nach einer Fortsetzung. Es ist nicht das Ende, auch wenn es das Ende ist.

Für alle Altersgruppen – 55 Min

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité