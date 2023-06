Éclat(s) final 2023 : Uuka Presqu’île – Espace Chapiteau Caen, 25 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

UUKA, par la compagnie Plume de cheval

UUKA est une plongée sensorielle dans le monde silencieux des chevaux. Le rythme des foulées du cheval se mêle aux notes de l’instrument et les mots prennent vie dans les mouvements des protagonistes, dansent et s’élèvent pour raconter une histoire d’équilibre, de langage et de gestes partagés.

A partir de 3 ans – 45 mn

2023-08-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-25 15:45:00. .

Presqu’île – Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

UUKA, by compagnie Plume de cheval

UUKA is a sensory plunge into the silent world of horses. The rhythm of the horse’s strides mingles with the notes of the instrument, and the words come to life in the movements of the protagonists, dancing and soaring to tell a story of balance, language and shared gestures.

From 3 years – 45 mn

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

UUKA, de la compañía Plume de cheval

UUKA es una inmersión sensorial en el mundo silencioso de los caballos. El ritmo de los pasos del caballo se mezcla con las notas del instrumento, y las palabras cobran vida en los movimientos de los protagonistas, que bailan y se elevan para contar una historia de equilibrio, lenguaje y gestos compartidos.

A partir de 3 años – 45 minutos

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

UUKA, von der Kompanie « Plume de cheval »

UUKA ist ein sensorischer Einblick in die stille Welt der Pferde. Der Rhythmus der Schritte des Pferdes vermischt sich mit den Noten des Instruments und die Worte werden in den Bewegungen der Protagonisten lebendig, tanzen und erheben sich, um eine Geschichte von Gleichgewicht, Sprache und geteilten Gesten zu erzählen.

Ab 3 Jahren – 45 Min

