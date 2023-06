Éclat(s) final 2023 : Maison feu Presqu’ïle – Espace Chapiteau Caen, 25 août 2023, Caen.

Éclat(s) final, c’est 2 jours avec 18 compagnies, 10 représentations dans toute la ville ! Cirque, danse, musique, marionnettes, théâtre, poésie, lumières… il y en aura pour tous les goûts !

Maison feu, par la compagnie Xav to Yilo

Cinq personnages pleins de leur étrangeté nous embarquent dans leur vie, commune routine, parfaitement réglée et pourtant remplie d’un imaginaire débridé. Un voyage poétique dont le point de départ pourrait être un phare, un voyage qui oscille entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes. Maison Feu visite quelques lieux de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en mêlant musique, chant cadre aérien et danse.

A partir de 6 ans – 55 mn.

2023-08-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-25 18:55:00. .

Presqu’ïle – Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



Éclat(s) final is a 2-day event featuring 18 companies and 10 performances all over the city! Circus, dance, music, puppetry, theater, poetry, lighting… there’s something for everyone!

Maison feu, by company Xav to Yilo

Five characters, full of their own strangeness, take us into their lives, their common routine, perfectly regulated yet filled with an unbridled imagination. A poetic journey whose point of departure could be a lighthouse, a journey that oscillates between dreamy surrealism and gritty reality. Maison Feu visits a few places in the human soul, the notion of abnormality and its edges, mixing music, aerial frame singing and dance.

Ages 6 and up – 55 mn

Éclat(s) final es un acontecimiento de dos días en el que participan 18 compañías y 10 espectáculos repartidos por toda la ciudad Circo, danza, música, marionetas, teatro, poesía, iluminación… ¡hay para todos los gustos!

Maison feu, de la compañía Xav to Yilo

Cinco personajes llenos de extrañeza nos llevan de viaje por sus vidas, una rutina común, perfectamente regulada pero llena de una imaginación desenfrenada. Un viaje poético cuyo punto de partida podría ser un faro, un viaje que oscila entre el surrealismo onírico y la cruda realidad. Maison Feu visita algunos lugares del alma humana, la noción de anormalidad y sus aristas, combinando música, canto aéreo y danza.

A partir de 6 años – 55 minutos

Éclat(s) final, das sind zwei Tage mit 18 Ensembles und 10 Aufführungen in der ganzen Stadt! Zirkus, Tanz, Musik, Puppentheater, Theater, Poesie, Lichtkunst… es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!

Haus Feuer, von der Kompanie Xav to Yilo

Fünf Figuren voller Seltsamkeiten nehmen uns mit in ihr Leben, gemeinsame Routine, perfekt geregelt und doch erfüllt von einer ungezügelten Fantasie. Eine poetische Reise, deren Ausgangspunkt ein Leuchtturm sein könnte, eine Reise, die zwischen träumerischem Surrealismus und knirschenden Realitäten schwankt. Maison Feu besucht einige Orte der menschlichen Seele, den Begriff der Abnormalität und seine Ränder, indem es Musik, Gesang, Luftrahmen und Tanz miteinander verbindet.

Ab 6 Jahren – 55 Min

