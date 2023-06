Éclat(s) de rue 2023 OFF : Nanabozho Presqu’île – Espace Chapiteau Caen, 25 août 2023, Caen.

Éclat(s) de rue accueille cette année 6 jeunes compagnies, dont quelques premières créations, dans le cadre de la programmation Off. Un jury, constitué de spectateurs volontaires, décernera samedi 26 août à 22h le prix du Off. La compagnie sélectionnée sera programmée dans le In de la saison 2024 d’Eclat(s) de rue.

Nanabozho, par la compagnie le Grand O

Le spectacle Nanabozho est notre tentative de « conversation » avec les branches d’un chêne. Sur scène un danseur-acrobate, une chanteuse-comédienne et un musicien jouant de la viole de gambe nous emmènent avec eux dans une proposition chorégraphique et musicale où les branches de ce chêne sont à la fois le décor, les partenaires de jeu et l’agrès circassien.

Tout public – 35 mn.

Vendredi 2023-08-25 à 17:00:00 ; fin : 2023-08-26 17:35:00. .

Presqu’île – Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



This year, Éclat(s) de rue welcomes 6 young companies, including some first creations, as part of its Off program. A jury, made up of volunteer spectators, will award the Off prize on Saturday August 26 at 10pm. The selected company will be programmed as part of Eclat(s) de rue’s 2024 season.

Nanabozho, by compagnie le Grand O

Nanabozho is our attempt at a « conversation » with the branches of an oak tree. On stage, a dancer-acrobat, a singer-actress and a musician playing the viola da gamba take us along with them in a choreographic and musical proposition in which the branches of this oak tree are at once the set, the play partners and the circus apparatus.

All audiences – 35 mn

Este año, Éclat(s) de rue acoge en el marco de su programa Off a 6 jóvenes compañías, entre las que se encuentran algunas debutantes. Un jurado compuesto por espectadores voluntarios otorgará el premio Off el sábado 26 de agosto a las 22.00 horas. La compañía ganadora formará parte de la temporada 2024 de Eclat(s) de rue.

Nanabozho, de la compañía le Grand O

Nanabozho es nuestro intento de « conversación » con las ramas de un roble. En escena, un bailarín-acróbata, una cantante-actriz y un músico que toca la viola de gamba nos llevan a un viaje coreográfico y musical en el que las ramas del roble son a la vez el decorado, los compañeros de juego y el aparato de circo.

Todos los públicos – 35 minutos

Éclat(s) de rue empfängt dieses Jahr im Rahmen des Off-Programms 6 junge Theatergruppen, darunter einige Erstaufführungen. Eine Jury, die aus freiwilligen Zuschauern besteht, wird am Samstag, den 26. August um 22 Uhr den Off-Preis verleihen. Die ausgewählte Kompanie wird im Rahmen der Saison 2024 von Eclat(s) de rue auf dem Programm stehen.

Nanabozho, von der Kompanie le Grand O

Die Aufführung Nanabozho ist unser Versuch, mit den Ästen einer Eiche zu « sprechen ». Auf der Bühne nehmen uns ein Tänzer-Akrobat, eine Sängerin-Schauspielerin und ein Musiker, der die Viola da Gamba spielt, mit auf eine choreografische und musikalische Reise, bei der die Äste der Eiche gleichzeitig Kulisse, Spielpartner und Zirkusgerät sind.

Für alle Altersgruppen – 35 Min

