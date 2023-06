Éclat(s) de Rue 2023 : Fall In Presqu’île Espace Chapiteau Caen, 18 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Presque Siamoises propose un spectacle de duo textes et mouvements.



« C’est comment que ça commence ? Quand tout chavire, quand tout change… Tu dis quoi en premier ? Quand l’inattendu t’attend au tournant, quand tu n’es même plus sûr de ce qui se déroule sous tes pieds… Tu dis quoi ?

Une rencontre, et nous nous retrouvons liés, marqués l’un par l’autre. Fall-in parle de ce basculement, où le mental ne peut plus rien, et où nos corps et nos coeurs mènent la danse… »

.

2023-08-18 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-18 19:30:00. .

Presqu’île Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the program of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Presque Siamoises presents a duet of text and movement.

« How does it start? When everything capsizes, when everything changes… What’s the first thing you say? When the unexpected is waiting for you around the corner, when you’re not even sure what’s going on under your feet… What do you say?

One meeting, and we find ourselves linked, marked by each other. Fall-in is about that tipping point, when the mind can do no more, and our bodies and hearts lead the dance… »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Presque Siamoises presenta un dúo de texto y movimiento.

« ¿Cómo empieza todo? Cuando todo vuelca, cuando todo cambia… ¿Qué se dice primero? Cuando lo inesperado te espera a la vuelta de la esquina, cuando ni siquiera estás seguro de lo que ocurre bajo tus pies… ¿Qué es lo primero que dices?

Un encuentro y nos encontramos unidos, marcados el uno por el otro. Fall-in trata de ese punto de inflexión, cuando la mente no puede más, y nuestros cuerpos y corazones dirigen la danza… »

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Presque Siamoises eine Aufführung eines Duos aus Texten und Bewegungen.

« Wie fängt es an? Wenn alles kentert, wenn alles sich verändert? Was sagst du zuerst? Wenn das Unerwartete hinter der nächsten Ecke auf dich wartet, wenn du dir nicht einmal mehr sicher bist, was sich unter deinen Füßen abspielt? Was sagst du?

Eine Begegnung, und schon sind wir miteinander verbunden, voneinander geprägt. Fall-in erzählt von diesem Umschwung, bei dem der Verstand nicht mehr helfen kann und unsere Körper und Herzen den Tanz anführen… »

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité