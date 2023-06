Éclat(s) de Rue 2023 : Sachant Ce Que Ce Cher Singe Cherche Presqu’île Espace Chapiteau Caen, 17 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Afag Théâtre propose un spectacle de théâtre de rue.



« Un chantier, une grille, un corps, un meurtre, un détective… Une enquête qui commence au paléolithique supérieur et se termine là, tout de suite, à la fin du spectacle. Il y a bien plus de neurones dans le cerveau d’un détective que d’étoiles dans notre galaxie – c’est dire si nous allons voyager… »

2023-08-17 à 19:30:00 ; fin : 2023-08-17 20:30:00. .

Presqu’île Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Afag Théâtre presents a street theater show.

« A building site, a gate, a body, a murder, a detective… An investigation that begins in the Upper Paleolithic and ends right here, right now, at the end of the show. There are far more neurons in a detective’s brain than there are stars in our galaxy – that’s how far we’re going to travel… »

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Afag Théâtre presenta un espectáculo de teatro de calle.

« Una obra, un portal, un cadáver, un asesinato, un detective… Una investigación que comienza en el Paleolítico Superior y termina aquí y ahora, al final del espectáculo. Hay muchas más neuronas en el cerebro de un detective que estrellas en nuestra galaxia: hasta ahí vamos a viajar… »

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Afag Théâtre eine Straßentheateraufführung an.

« Eine Baustelle, ein Gitter, eine Leiche, ein Mord, ein Detektiv… Eine Ermittlung, die im Jungpaläolithikum beginnt und genau dort endet, genau jetzt, am Ende der Aufführung. Im Gehirn eines Detektivs gibt es viel mehr Neuronen als Sterne in unserer Galaxie – das heißt, wir werden reisen… »

