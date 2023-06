Éclat(s) de Rue 2023 : Mad In Finland Presqu’île Espace Chapiteau Caen, 17 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Galapiat Cirque – Collectif Mad propose un spectacle de théâtre de Cirque sous chapiteau (Réservation obligatoire).



« Mad In Finland convoque le folklore finlandais, la mélancolie et la folie, mais aussi des faits marquants tirés des livres d’histoires. Dotées d’une énergie débordante, sept femmes puissantes transforment le chapiteau en une démonstration de nouveau cirque aussi désarmante qu’insensée et taillent à coups de hache la féminité et le genre.

Elles ont en commun d’avoir quitté leur pays pour l’amour du cirque. Avec une douce ironie, elles nous livrent leur pays tel qu’elles le voient ou le rêvent. »

2023-08-17 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-17 21:45:00. .

Presqu’île Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the Éclat(s) de Rue program, Caen’s street arts season, Compagnie Galapiat Cirque – Collectif Mad presents a circus theater show under a big top (reservations required).

mad In Finland » conjures up Finnish folklore, melancholy and madness, as well as key events from storybooks. With boundless energy, seven powerful women transform the big top into a disarming, senseless display of new circus, hacking away at femininity and gender.

What they have in common is that they left their homelands for the love of the circus. With gentle irony, they give us their country as they see or dream it. »

En el marco del programa Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Galapiat Cirque – Collectif Mad presenta un espectáculo de teatro circense bajo carpa (reserva obligatoria).

mad In Finland » evoca el folclore finlandés, la melancolía y la locura, así como acontecimientos clave de los libros de cuentos. Con una energía desbordante, siete poderosas mujeres transforman la carpa en una demostración de nuevo circo tan desarmante como demencial, y se ensañan con la feminidad y el género.

Lo que tienen en común es que dejaron su país por amor al circo. Con suave ironía, nos presentan su país tal y como lo ven, o tal y como lo sueñan

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Galapiat Cirque – Collectif Mad eine Zirkustheateraufführung in einem Zirkuszelt an (Reservierung erforderlich).

« Mad In Finland » beschwört die finnische Folklore, Melancholie und Wahnsinn, aber auch wichtige Begebenheiten aus den Geschichtsbüchern. Mit unbändiger Energie ausgestattet, verwandeln sieben Powerfrauen das Zirkuszelt in eine ebenso entwaffnende wie sinnlose Demonstration des neuen Zirkus und hacken mit der Axt auf Weiblichkeit und Geschlecht ein.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie ihr Land für die Liebe zum Zirkus verlassen haben. Mit sanfter Ironie erzählen sie uns von ihrem Land, wie sie es sehen oder erträumen. »

