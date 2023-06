Éclat(s) de Rue 2023 : Come Back Presqu’île Espace Chapiteau Caen, 17 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Presque Siamoises propose un spectacle de cirque.



« Seule, au milieu des restes d’une piste de cirque, elle redécouvre la joie de la solitude, ses tristesses, l’énergie que ça lui donne et l’ivresse du vide.

Come Back est une ode à la solitude, corporelle et silencieuse. »

2023-08-17 à 18:30:00 ; fin : 2023-08-17 19:05:00. .

Presqu’île Espace Chapiteau Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Presque Siamoises presents a circus show.

« Alone, amid the remains of a circus ring, she rediscovers the joy of solitude, its sadness, the energy it gives her and the exhilaration of emptiness.

Come Back is an ode to solitude, bodily and silent. »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Presque Siamoises presenta un espectáculo de circo.

« Sola, entre los restos de una pista de circo, redescubre la alegría de la soledad, su tristeza, la energía que le da y el regocijo del vacío.

Come Back es una oda a la soledad, tanto física como silenciosa »

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Presque Siamoises eine Zirkusvorstellung.

« Allein, inmitten der Überreste einer Zirkusmanege, entdeckt sie die Freude der Einsamkeit wieder, ihre Traurigkeit, die Energie, die ihr das gibt, und den Rausch der Leere.

Come Back ist eine Ode an die Einsamkeit, körperlich und still. »

