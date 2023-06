Activité accessoire Lac du Der Presqu’île de Rougemer Giffaumont-Champaubert, 21 août 2023, Giffaumont-Champaubert.

Activité accessoire Lac du Der 21 – 25 août Presqu’île de Rougemer 200 €

Les enfants sont impactés par la crise sanitaire depuis bientôt trois ans à différents niveaux.

La pratique de leurs activités de loisirs est limitée, le relationnel avec les autres enfants reste complexe, et la découverte de nouveaux environnements est difficile.

Nous souhaitons grâce à ce séjour qu’ils renouent avec les autres, la nature, qu’ils comprennent les enjeux du développement durable et du comportement écocitoyen.

La pratique d’activités de voile, de sports nautiques leur sera proposée pour leur permettre de se sentir se dépayser de leur quotidien. Cela s’inscrit dans la notion de « vacances » développée dans le projet éducatif de l’association. Nous avons une volonté de cohésion, création de projet avec eux, pour mettre en pratique nos objectifs pédagogiques (socialisation, bien-être et communication…).

Presqu’île de Rougemer giffaumont Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « c.cotelle@escal-witry.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:30:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:01:00+02:00 – 2023-08-25T18:30:00+02:00

séjour de vacances activités nautiques