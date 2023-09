« Nebula » danse en paysage dans un spectacle de Vania Vaneau et Cie Arrangement Provisoire – programmé par L’Atelline Presqu’île de L’Esclavon Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’Évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Maguelone « Nebula » danse en paysage dans un spectacle de Vania Vaneau et Cie Arrangement Provisoire – programmé par L’Atelline Presqu’île de L’Esclavon Villeneuve-lès-Maguelone, 1 octobre 2023, Villeneuve-lès-Maguelone. « Nebula » danse en paysage dans un spectacle de Vania Vaneau et Cie Arrangement Provisoire – programmé par L’Atelline Dimanche 1 octobre, 16h00 Presqu’île de L’Esclavon Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. Pour le mois de l’architecture, découvrez « Nebula », un spectacle proposé par Vania Vaneau et Cie Arrangement Provisoire. Après l’apocalypse, ou peut-être à l’instant de la renaissance, une créature chimérique semble surgir du chaos. Ses gestes, intimement reliés à la matière, s’articulent aux forces telluriques d’un monde noir et calciné. Avec ce solo à la beauté magnétique, Vania Vaneau déploie à l’extérieur du théâtre, un rituel de guérison pour tresser de nouveaux liens avec notre environnement. D’un corps poreux jaillit une constellation d’êtres et de formes. Et la vie, toujours en pulsation, reprend ses droits. Spectacle co-acceuilli avec ici : CCN Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo, en partenariat avec la ville de Villeneuve-Lès-Maguelone dans le cadre de « À la lisère du monde (de demain) », événement soutenu par M28 / Candidature Montpellier-Sète capitale européenne de la culture 2028. Presqu’île de L’Esclavon L’Esclavon, 34750 Villeneuve-Lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_MUR2_WEB2/6AcAAOTJ30EkAGTT7_xsburVQNQ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T16:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

