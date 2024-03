PRESQU’ILE DE CROZON CENTRE DE TELGRUC Telgruc-sur-Mer, lundi 5 août 2024.

PRESQU’ILE DE CROZON Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 5 – 18 août CENTRE DE TELGRUC 1055 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-05T09:00:00+02:00 – 2024-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-18T00:00:00+02:00 – 2024-08-18T18:30:00+02:00

La presqu’île de Crozon est la pointe centrale du Finistère, dans la mer d’Iroise, bordée au nord par la rade de Brest et au sud, par la baie de Douarnenez.

C’est une fantastique réserve naturelle !

• PARIS 584 km

• BREST 58 km

Au coeur de la presqu’ile de Crozon, un vrai centre de vacances, rénové, confortable et fonctionnel… Situé sur un terrain de 3 hectares en bordure de l’espace naturel de l’Aber, à proximité immédiate de la plage, il comprend de nombreuses salles d’activités, des chambres de 3 lits avec sanitaires à proximité, une salle de restauration confortable et fonctionnelle, des installations sportives dont un superbe city stade… Un environnement grand et dépaysant, où l’on respire, où l’on profite…

Ce séjour offre aux jeunes la possibilité de construire le séjour au gré de leurs envies… Nous mettons en place un large panel d’activités aquatiques et terrestres.

Le jeune aura le choix de 5 séances… :

Côté Mer

– Voile.

– Kayak de Mer (à partir de 8 ans).

– Fun Boat (à partir de 8 ans).

– Mégakraft, une activité de coopération

– Atelier Sauvetage en Mer.

Côté Terre

– Atelier découverte du littoral

– Course d’orientation au sein de la Réserve Naturelle.

– Tir à l’arc, une activité de précision.

– Slakeline, une activité d’équilibre.

Découverte du jeu du Palet BRETON – une activité aussi sympa que stratégique… il faudra faire preuve d’habilité ! (A volonté)

Baignades – La plage est au bout du centre !

Rando – Le sentier du littoral nous attend pour une balade haute en couleur riche de découvertes. On respire… On en prend plein les yeux… Face à l’Océan… On est vraiment en vacances…

Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées par l’équipe dont nos veillées d’exception, préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : dont notre soirée DISCO !, notre fureur ou encore notre Soirée BRETONNE avec crêpes… nous aurons de la pate, nous aurons du sucre… Nous aurons même cette fameuse pâte à tartiner chocolaté !

CENTRE DE TELGRUC 29560 TELGRUC SUR MER Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagnons.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 73 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cjh@compagnons.asso.fr »}]

