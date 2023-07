Parkattak, Laser game en extérieur Presqu’île de Broussas Royère-de-Vassivière, 13 août 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

0% douleur, 100% action ! Pas de projectiles, pas de douleurs, pas de tenue spécifique : juste de l’adrénaline, de la technologie et du sport. Scénarios variés. Parkattak se déplace sur la presqu’île de Broussas, sur la base d’un concept sportif et ludique de plein air, entre amis, en famille, entre collaborateurs, etc. A partir de 7 ans. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Se pratique par tous temps.

2023-08-13 fin : 2023-08-13 . EUR.

Presqu’île de Broussas

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



0% pain, 100% action! No projectiles, no pain, no special clothing: just adrenaline, technology and sport. Various scenarios. Parkattak moves on the peninsula of Broussas, based on a sporty and playful concept of open air, between friends, family, collaborators, etc. From 7 years old. Accessible to people with reduced mobility. Can be practiced in any weather

¡0% dolor, 100% acción! Sin proyectiles, sin dolor, sin ropa especial: sólo adrenalina, tecnología y deporte. Escenarios variados. Parkattak tiene lugar en la península de Broussas, basado en un concepto de deporte y diversión al aire libre, con amigos, familia, colegas, etc. Para niños a partir de 7 años. Accesible a personas con movilidad reducida. Se puede disfrutar con cualquier tiempo

0% Schmerzen, 100% Action! Keine Projektile, keine Schmerzen, keine spezielle Kleidung: nur Adrenalin, Technologie und Sport. Verschiedene Szenarien. Parkattak bewegt sich auf der Halbinsel Broussas auf der Grundlage eines sportlichen und spielerischen Konzepts im Freien, unter Freunden, mit der Familie, unter Mitarbeitern usw. Ab einem Alter von 7 Jahren. Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Kann bei jedem Wetter praktiziert werden

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Lac de Vassivière