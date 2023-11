Soirée – Réveillon de la Saint-Sylvestre Presqu’île Bowling Guérande, 31 décembre 2023, Guérande.

Soirée – Réveillon de la Saint-Sylvestre Dimanche 31 décembre, 22h00 Presqu’île Bowling

Venez passer une soirée dansante animée au Presqu’île Bowling.

Possibilité de diner sur place : table sur réservation.

Presqu’île Bowling 10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 09 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@presquilebowling.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.presquilebowling.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-reveillon-de-la-saint-sylvestre-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T22:00:00+01:00 – 2024-01-01T05:00:00+01:00

LOISIRS Y|BOWLINGGUERANDE|SOIREESTSYLVESTRE31122023