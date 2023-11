Soirée – Cabaret Show Presqu’île Bowling Guérande, 23 décembre 2023, Guérande.

Soirée – Cabaret Show Samedi 23 décembre, 22h00 Presqu’île Bowling

Soirée « Cabaret Show » by Cloé et en exclusivité : magie, chant et danse.

« Reprenant les meilleurs tubes de légende du king notre sosie de Elvis au talent indéniable sera une des sensations de la soirée ».

Presqu’île Bowling 10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 09 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@presquilebowling.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.presquilebowling.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-cabaret-show-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T22:00:00+01:00 – 2023-12-24T00:00:00+01:00

CULTURE LOISIRS