Concert – Maj & The Blues Presqu’île Bowling Guérande, 9 décembre 2023, Guérande.

Vous avez loupé le précédent concert ? On revient, cette fois-ci en Quartet, pour encore plus de groove !

Du Live authentique de reprises et d’impros ; de Chicago au Delta du Mississippi, en passant par l’Angleterre…

Amateurs de Blues, de Groove et d’influences Rock, Soul… venez voyager au coeur de cette musique riche et vivante !

Presqu'île Bowling 10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T21:30:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00

