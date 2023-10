West Coast Swing Presqu’île Bowling Guérande, 19 novembre 2023, Guérande.

Vous aimez et souhaitez danser sur des rythmes RnB, Soul, Funk, Disco, Pop ? Venez découvrir le West Coast Swing, une danse de couple élégante et décontractée !

Presqu’île Bowling 10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 09 89 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@presquilebowling.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.presquilebowling.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/west-coast-swing-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

2024-06-30T15:00:00+02:00 – 2024-06-30T19:00:00+02:00

CULTURE SPORT