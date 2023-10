Halloween Party Presqu’île Bowling Guérande, 31 octobre 2023, Guérande.

Halloween Party Mardi 31 octobre, 21h00 Presqu’île Bowling

Distribution de bonbons pour les enfants en journée.

Soirée dansante animée par Christophe.

Une boisson offerte, si tu es déguisé.

Presqu'île Bowling 10 Avenue Gustave Flaubert 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T21:00:00+01:00 – 2023-11-01T02:00:00+01:00

